Maltempo in Friuli Venezia Giulia: allagamenti e alberi crollati, Lignano la più colpita

Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia. Sono più di 200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore a causa di una perturbazione che ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia, dopo quella di ieri.

Al momento la zona più colpita è quella di Lignano (Udine), per la quale la sala operativa ha già ricevuto una trentina di richieste di soccorso che per la maggior parte riguardano danni per allagamenti, per i quali sono impegnate squadre dei distaccamenti VVF di Lignano, Latisana, Codroipo e squadre della sede centrale di Udine.

Anche i Vigili del fuoco di Gorizia e Trieste sono impegnati per interventi dovuti a questa seconda ondata di maltempo che nuovamente ha provocato allagamenti e caduta alberi, alle 12.15 le richieste in gestione dalle sale operative dei due comandi sono complessivamente una ventina.