Libri ammassati come rifiuti nel cassonetto: appello per "salvarli"

TRIESTE - Una vera e propria biblioteca racchiusa in un cassonetto delle immondizie, adibito alla carta. A scoprire una "libreria intera" in una via del centro (via Gambini), sono stati due triestini che hanno deciso di lanciare via socialDunque hanno postato su Facebook la richiesta di aiuto rivolta a «gente comune» e a chiunque «abbia bancarelle di libri usati» con tanto di foto in cui sono ritratte decine di volumi ammassati come rifiuti. Nel post, la coppia afferma di avere recuperatoprecisando che dopo essere intervenuta - nel pomeriggio di ieri - in strada vi sarebbero state ancora pile di volumi in attesa di trovare una degna collocazione. Tanti i commenti di indignazione e gli interventi dei triestini in cui vengono suggerite «valide alternative» per evitare che anche in futuro venga gettato nei rifiuti un patrimonio libraio.