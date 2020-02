Gallina legata nel bagno della scuola, per punizione stop a gite e uscite

TRIESTE - E' stata accolta ieri 31 gennaio all'Enpa, portata dalle insegnanti, la gallina rinvenuta nel bagno dell'Istituto Deledda-Fabiani. La bestiola era stata legata da alcuni studenti (rimasti ignoti) con nastro adesivo che le bloccava ali e becco.



Durissima la reazione della dirigente scolastica che ha sospeso temporaneamente gite e uscite finchè l'autore o gli autori del gesto non confesseranno il misfatto.



Visitata subito dal veterinario l'animale è in buone condizioni di salute e non presenta danni strutturali di alcun genere. Il dirigente scolastico, Tiziana Napolitano, è stata in visita nello stesso pomeriggio per informarsi sulle condizioni di salute dell'animale.