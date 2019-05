Incendia la tenda parasole del bar, piromane incastrato dalle telecamere

di E.B.

TRIESTE- Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver dato fuoco volontariamente alla tenda parasole di un bar di Opicina, sull’altipiano carsico. Gli agenti sono riusciti a domare le fiamme usando l’estintore in dotazione all’auto di servizio. Il responsabile delle fiamme era a pochi passi dal luogo dell’incendio ma non era in grado di giustificare la sua presenza lì in quel momento. Le immagini sono state acquisite dalle videocamere presenti nella zona e si sono rivelate determinati per incastrare il responsabile.