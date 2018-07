Paura in Porto: incendio al Molo 6: camion distrutto dalle fiamme

di E.B.

TRIESTE - Incendio al Molo Sesto del Porto questa mattina attorno alle 6 dove è intervenuta la prima squadra e l’autobotte della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco per un camion in fiamme. Giunti sul posto hanno trovato il mezzo, parcheggiato,e hanno immediatamente iniziato a spegnere le fiamme utilizzando anche la schiuma. Spente le fiamme la squadra ha provveduto a scaricare parte del carico del mezzo,, per sincerarsi che all’interno del semirimorchio non covasse ancora qualche focolaio. L’incendioSul posto anche polizia di stato, capitaneria di porto, vigilanza e personale del porto di Trieste. L’intervento è terminato alle ore 8.15 circa.