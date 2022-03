Inaugurata sulle Rive la statua che ricorda Josef Ressel

TRIESTE - Sulle rive di Trieste, all’imboccatura del Canal Grande, davanti alla Capitaneria di Porto, è stata inaugurata e scoperta la statua in bronzo di Josef Ressel (Chrudim 1793 – Lubiana 1857), funzionario forestale e geniale sperimentatore dell’elica navale, a ricordo dei 200 anni dal suo arrivo in queste terre. La statua, opera dello scultore triestino Giorgio Delben, è alta 183 cm e ha un peso complessivo di 340 kg che poggia su una base di marmo, ancorata a terra con perni d’acciaio e dov’è sistemata anche un’elica “resseliana” e una targa che ricorda il legame tra Ressel e Trieste.

La fusione in bronzo è stata realizzata dalla ditta di Andrea Pisani "ARH Limited Art Editions" di Villafranca Verona, che ha provveduto anche alle verifiche statiche e alla sua suggestiva collocazione, che vede la statua a grandezza naturale di Ressel con lo sguardo rivolto verso il mare. “Continuiamo a lavorare - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza – per rendere la nostra città, molto apprezzata anche per le sue statue (Svevo, Joyce, Saba, D’Annunzio), sempre più bella. E in questo caso devo complimentarmi con l’artista perché ha fatto un’opera davvero bella e riuscita”.