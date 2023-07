Il movimento no vax di Insieme Liberi ricorre al Consiglio di Stato

TRIESTE - Il movimento no vax Insieme Liberi è pronto a ricorrere davanti al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Fvg che non ha accolto il ricorso con il quale si chiedeva di poter accedere in Consiglio regionale, dopo le ultime elezioni.

Insieme Liberi, presieduto da Ugo Rossi, consigliere comunale, alle scorse elezioni non aveva raggiunto la soglia richiesta del 4%, fermandosi al 3,98%. «Abbiamo tempo fino al 24 luglio per depositare il ricorso ma stiamo lavorando» ha spiegato Rossi nel corso di una conferenza stampa. Intanto, lo stesso Rossi ha annunciato il cambio del nome della formazione politica: da movimento 3V (con il quale è entrato in Consiglio comunale a Trieste riscuotendo il 4,5 per cento) in Insieme Liberi, che lo sostituirà anche nello stesso Municipio. Per quanto riguarda l'uso del simbolo del nuovo movimento, Rossi ha spiegato che appartiene a lui e Giorgia Tripoli, già candidata alla presidenza della Regione Fvg. Sulla vicenda è già polemica con l'ex presidente di Insieme Liberi, Antonino Iracà, il quale proprio oggi ha sostenuto di essere il proprietario del simbolo.