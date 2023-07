Dosi di hashish nel marsupio e alcol: sei minorenni nei guai

TRIESTE - Ancora un caso di spaccio di droga tra giovanissimi. Si tratta di sei minorenni che all'interno del parcheggio coperto di un supermercato - in zona largo Barriera Vecchia - bevevano alcolici e facevano uso di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto gli agenti della Polizia locale hanno identificato i sei giovani: due di questi, piuttosto irrequieti e nervosi, hanno indotto gli operatori ad approfondire la situazione. I ragazzi hanno consegnato spontaneamente alcune dosi di hashish ma il sospetto che disponessero di altro stupefacente ha motivato la successiva ispezione dalla quale è emerso un panetto da 70 grammi di hashish nel marsupio di uno dei due.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha autorizzato quindi il loro accompagnamento al nella Caserma di via Revoltella per la perquisizione che ha rilevato un bilancino di precisione e una somma di denaro posta sotto sequestro, al fine di accertarne la provenienza. I rispettivi genitori sono stati subito convocati al Comando per essere informati sulla situazione dei loro figli. A conclusione dell'intervento, è scattata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non esclusivamente personale e una segnalazione al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA