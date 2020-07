Coronavirus Friuli venezia Giulia: il bollettino di oggi

Le persone attualmente positive alinsono 126, una in più rispetto a ieri, e si registrano, che portano il totale da inizio pandemia a 3.378. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 (+1) sono i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).Lo comunica il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.412 casi a Trieste, 1.017 a Udine, 723 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si somma il caso di una persona residente fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.907, i clinicamente guariti 14 e le persone in isolamento 102. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.