Anziano positivo al Covid fugge dall'ospedale per tornare a casa

TRIESTE - Ha eluso la sorveglianza del personale medico del Sanatorio triestino, dove si trovava in quanto positivo al coronavirus, e ha lasciato la struttura con la volontà di rientrare nella propria abitazione. Per questo un uomo di 86 anni, triestino, è stato denunciato per aver violato la quarantena. Dopo l'allarme diramato dal personale sanitario della struttura, l'anziano è stato rintracciato, qualche ora più tardi, dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di via Hermet. Sul posto anche il personale del 118 che, viste le precarie condizioni di salute, ha trasportato l'uomo all'ospedale di Cattinara L'anziano, con altre patologie, è stato poi riaccompagnato al Sanatorio.