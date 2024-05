CASARSA - Un cocktail di farmaci per cercare lo sballo? È il sospetto che una farmacista di Casarsa deve aver avuto quando sabato scorso due ragazzi le hanno esibito una ricetta che non era stata emessa da nessun medico della zona. Per non parlare dei medicinali richiesti: un ansiolitico e un oppioide molto forte usato come antidolorifico. Se i ragazzi li avessero mescolati, assumendo nel contempo anche alcolici, il mix avrebbe potuto avere conseguenze pesanti. A prevalere è stato il suo senso di responsabilità e ha telefonato ai carabinieri. In pochi minuti i militari della stazione di Casarsa erano in farmacia. I due ragazzi - un diciassettenne e un neo diciottenne - si erano già allontanati. Non è stato difficile rintracciarli. Sono stati accompagnati in caserma per accertamenti. Come si fossero procurati la prescrizioni medica resta un mistero, la certezza, però, è che la ricetta era falsa. Questo ha comportato una denuncia a piede libero per l'ipotesi di concorso nel reato di falso materiale commesso da privato. Una posizione sarà valutata dalla Procura di Pordenone, l'altra dalla Procura per i minorenni di Trieste.

LA PREOCCUPAZIONE

La vicenda non è stata affatto trascurata dai carabinieri. Se la farmacista non si fosse preoccupata, i due giovanissimi avrebbero avuto a disposizione medicinali per preparare pericolosissimi cocktail, condividendoli forse con altri minorenni. È un modo per cercare lo sballo sempre più diffuso, soprattutto tra i ragazzi che seguono la musica trap, basti pensare alla Purple Drank cantata da Sfera Ebbasta, un miscela fatta utilizzato generalmente sciroppo per la tosse a base di codeina (antidolorifico e antitosse che viene considerato una via d'accesso ad altri oppiacei), a cui si aggiungono bevande gassate per diluirne la densità. Il colore della soluzione diventa viola per via dei coloranti contenuti nello sciroppo o nella bibita gassata. Gli effetti? Uno sballo fatto di grande euforia, con dissociazione dalla realtà.

LE PRESCRIZIONI

Non è ancora chiaro come i due giovanissimi si fossero procurati la ricetta per ottenere benzodiazepina e ossicodone. Il sospetto è che abbiano utilizzato qualche canale Telegram (l'app di messaggistica utilizzata ormai anche per spacciare droga), scaricato la prescrizioni che una volta stampata è stata portata in farmacia. A Casarsa sicuramente una situazione del genere non potrà ripetersi: lo stratagemma utilizzato per ottenere i medicinali dello sballo è stato ormai smascherato. La speranza è che la stessa attenzione venga posta anche dagli altri farmacisti a cui i giovanissimi potrebbero sottoporre false ricette.