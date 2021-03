Rimosso un proiettile bellico della Seconda Guerra Mondiale

TRIESTE - Un residuato bellico della Seconda Guerra mondiale, consistente in un proiettile HE da 120mm, segnalato da un diportista nella zona portuale di Monfalcone (Gorizia) è stato rimosso e fatto brillare al largo in un'operazione coordinata dalla Capitaneria di Porto. Le operazioni sono state svolte dagli specialisti della Marina Militare Italiana Raggruppamento Subacquei ed Incursori Nucleo Sdai di Ancona, in coordinamento con il personale della Guardia Costiera di Monfalcone e della Prefettura di Gorizia. L'ordigno si trovava nei bassi fondali della Baia di Panzano, a circa un miglio dalle ostruzioni portuali del canale di accesso al Porto Commerciale di Monfalcone. E' stato trainato e portato al largo con il supporto delle Motovedette del locale Comando della Guardia Costiera e successivamente fatto brillare a distanza di sicurezza, in un'area circoscritta, lontano da diportisti e pescatori, sotto vigilanza della Motovedetta CP 564 e del battello pneumatico CG B44.

