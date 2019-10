Finestrini in frantumi: sei auto danneggiate da ignoti

di E.B.

TRIESTE - Uno o più finestrini in frantumi. E' l'amara scoperta fatta dai proprietari di sei auto parcheggiate nello spazio coperto di via Pasteur. I veicoli sono stati danneggiati la scorsa notte da ignoti. La Polizia si è recata sul posto dopo varie segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura tramite il 112. Sempre in via Pasteur e sempre la scorsa notte ignoti hanno manomesso il distributore automatico di tabacchi posto all’esterno di un bar. Indagini in corso. La Polziia ha inoltre denunciato per lesioni personali due cittadini stranieri - nati nello Yemen e in Siria - a seguito di una lite sorta all’interno di una struttura di accoglienza di Fernetti.