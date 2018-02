Romeno scarcerato e allontanato dall'Italia per 5 anni, rientra in bus: arrestato

di E.B.

TRIESTE -dal Paese con accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna, è rientrato dall'ex valico dinonostante ilPer il 29ennesono quindi scattate le manette e ora è rinchiuso nel carcere di via del Coroneo.Il fatto è accaduto ieri notte quando l'autobus su cui viaggiava, è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia di Frontiera. Dagli accertamenti sull'identità dei passeggeri, è risultato che il cittadino comunitario avrebbe potuto far ritorno in Italia soltanto tra alcuni anni. Infatti, il provvedimento di allontamento era stato disposto dalla Corte d'Appello di Milano nel settembre 2015 al termine della pena che il giovane romeno avevadi Vercelli per reati contro il patrimonio. L'arresto è avvenuto durante le attività di retrovalico.