Aggressione al "Queen Bar" di Trieste, licenza sospesa per 12 giorni

TRIESTE - Il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha disposto la chiusura del locale "Queen Bar" in via Settefontane a Trieste per motivi di sicurezza. L'attività è stata sospesa per 12 giorni, dal momento che lo scorso giovedì, 16 febbraio, un cliente è stato aggredito durante una festa di compleanno.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato assalito da un altro cliente e poi colpito con calci, mentre era riverso a terra, da alcune persone di origine straniera che si sono unite al primo aggressore. Dai controlli effettuati sull'esercizio pubblico, gestito da una cittadina moldava di 27 anni, è emerso come, specialmente durante la notte, avventori all'esterno del locale disturbino la quiete pubblica con schiamazzi e consumino abbondanti sostanze alcoliche. I diversi interventi delle forze di polizia hanno fatto emergere inoltre come il locale è meta di persone a carico delle quali risultano segnalazioni, pregiudizi di polizia e misure di prevenzione personali.