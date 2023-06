Polizia: in piazza Unità il giuramento di 300 allievi. Pisani: «Abbiate sempre massimo rispetto della dignità umana»

TRIESTE - Trecento gli allievi agenti della Scuola di Polizia di Cesena che oggi, venerdì 16 giugno, in piazza dell'Unità a Trieste hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Presenti alla cerimonia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre alle massime autorità locali e regionali, e le famiglie degli allievi.

Pisani: «Massimo rispetto della dignità umana»

«Non dimenticate mai che la gente vi guarderà, sentirà cosa direte e osserverà come vi comporterete» ha affermato Pisani «Nell'adempimento dei vostri compiti dovrete sempre avere il massimo rispetto della dignità umana di chi avrete di fronte, chiunque esso sia, un cittadino per bene o chi ha commesso un reato. Il rispetto dei diritti fondamentali è un dovere assoluto. L'efficacia operativa non dovrà mai essere disgiunta dall'umanità». Ogni cittadino, ha poi continuato, «va ascoltato con attenzione e non può essere banalizzata nessuna richiesta d'aiuto». Dal palco d'onore hanno assistito alla cerimonia, tra gli altri, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il centro di addestramento di Cesena è rimasto danneggiato dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi. «Il vostro lavoro - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - chiama in causa la competenza, ma anche l'umanità. Tali qualità, in uno con la prossimità al cittadino, devono rappresentare la stella polare delle vostre azioni e comportamenti, il modo in cui si declina il motto della Polizia di Stato: "Esserci sempre"».

Il ricordo degli agenti uccisi in Questura a Trieste

Il pensiero è andato anche ai due poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi in una sparatoria in questura a Trieste il 4 ottobre 2019. Ai due agenti è stato rivolto un ricordo, durante la cerimonia, dal capo della Polizia, Vittorio Pisani: «Agite seguendo il modello di chi ha interpretato il nostro ruolo fino all'estremo sacrificio - ha affermato Pisani, rivolgendosi agli allievi - donando la propria vita per il benessere della nostra comunità. Trieste conserva nella sua memoria collettiva la tragica scomparsa di due colleghi, Demenego e Rotta. Essi come tutti i nostri caduti hanno segnato la nostra strada e ci hanno mostrato come percorrerla. A loro va il mio commosso ricordo, alle loro famiglie la grande riconoscenza della polizia di Stato».

Torture in questura a Verona, Ciriani: «Poche mele marce non gettano ombre sui poliziotti»

«Io credo che queste sono poche, pochissime mele marce, davvero molto poche che non possono gettare nessuna ombra sulla fedeltà alle istituzioni, alla legge e alla legalità delle decine di migliaia di poliziotti e di carabinieri e di finanzieri che ogni giorno servono il paese». Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle indagini che hanno coinvolti agenti della Questura di Verona. «Non darei troppa importanza - ha aggiunto Ciriani - sono episodi molto gravi, molto spiacevoli ma sulla solidità e sulla responsabilità, sulla fedeltà alle leggi e alle istituzioni delle nostre forze armate e delle forze dell'ordine io non ho nessun dubbio». Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «Ci sono delle indagini ed è giusto che vadano avanti con il massimo rigore perché qualsiasi atto di questo tipo deve essere perseguito. Ancor di più se fosse stato portato avanti da membri delle forze dell'ordine. Su questo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha le idee molto chiare»