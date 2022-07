A Muggia sarà possibile sposarsi in riva al mare: ecco tutte le novità

MUGGIA - Per la prima volta a Muggia sarà possibile sposarsi sul mare, nella zona di Acquario. L’idea è nata dall’assessore comunale Alessandra Orlando che ha presentato la novità insieme al sindaco Paolo Polidori e all’assessore Andrea Mariucci. L’assessore Orlando ricorda: “Muggia è stupenda, e ho pensato che il lungomare fosse una cornice ideale, magari al tramonto, per celebrare i matrimoni. Nei mesi scorsi ho deciso di portare avanti questo progetto perché amo le iniziative innovative e sono convinta che in questo caso sarà sicuramente una proposta apprezzata. E metterà ancora più in risalto quali sono le potenzialità di Muggia e i suoi angoli stupendi”. Secondo Orlando si tratta di “una novità in grado di attirare sicuramente l’interesse non solo dei residenti ma anche persone da fuori città o da altri Paesi, in un contesto unico. Siamo la seconda città in regione a introdurre i matrimoni sul mare, dopo Lignano, e credo si rivelerà anche un importante volano a livello turistico”.

Da gennaio a giugno sono stati 40 i matrimoni, contro i 26 del 2021 e i 9 del 2020. La novità dei matrimoni sul mare sarà possibile grazie a un’intesa tra il Comune e la Draw srl, concessionaria dei servizi presenti sul litorale di Acquario, un accordo che dispone le modalità di gestione della neo costituita sede dell'ufficio di stato civile, recentemente formalizzata, che permetterà quindi di celebrare nozze e unioni civili sul tratto costiero. Residenti e non, a partire dal 20 agosto 2022, potranno celebrare la loro unione sull'area verde posta situata vicino all'ultimo chiosco presente sul lungo mare. Il costo previsto è di 300 euro per i residenti e 500 euro per i non residenti, e comprende un allestimento base dell’area, con una delimitazione provvisoria, durante il rito, 20 sedute per ospiti, oltre alla postazione per l'ufficiale di stato civile e per gli sposi con relativi testimoni. Ulteriori servizi aggiuntivi sul posto potranno essere potranno essere concordati con la Draw srl. Dal 2023 i matrimoni sul mare potranno essere celebrati da aprile a ottobre. Per la prenotazione delle date, possibile fin da subito, serve rivolgersi all'ufficio demografico del Comune, seguendo i consueti adempimenti burocratici.