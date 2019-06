«I bambini disturbano»: controlli dei vigili al Grest, scoppia la bufera

di Elena Filini

MOGLIANO -impongono l'intervento della polizia municipale alle 15 di un pomeriggio d'estate al Parco del Sole. Spacciatori e tossici? Baby gang in azione? Nulla di tutto questo.. Una minaccia da non sottovalutare: 500 ragazzi e animatori che ballano i tormentoni 2019 sono un male da estirpare alla radice. Soprattutto se, per poter avvertire il sound e andare a tempo, arrivano (in orario consentito dai regolamenti) a turbare la sonnolenta routine di qualche adulto intollerante. Mayday, mayday: allarme. Intervengono, nell'ordine, la pattuglia dei vigili urbani (non senza qualche imbarazzo) e su facebook- il neo assessore alla sicurezza. «Abbassate quella musica» intimano le forze dell'ordine. «Ma siamo in cinquecento, è l'unica festa del Grest in tutta l' estate, sono le 15 quindi con gli orari siamo a posto, non avete neanche fatto la misurazione». Non importa: il sonno di un adulto non può essere turbato da 500 infanti vocianti.