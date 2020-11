MONASTIER - Oltre 600 chilometri in bicicletta, percorsi in totale solitudine, in una sola settimana, per tornare da Roma, dove studia, a Monastier, suo paese di origine. Anna Dal Ben è una giovane studentessa 21enne che frequenta l'Accademia internazionale di Teatro di Roma. Sabato 17 ottobre è partita da Roma con la sua bici, direzione Monastier di Treviso, dove è arrivata il sabato successivo, il 24 ottobre.

LA GRANDE AVVENTURA

«Era da un pò di mesi che pensavo a questa cosa, - racconta lei oggi - sempre rimandata a causa del Covid, ma avevo evitato attentamente di parlarne coi miei genitori, poiché sapevo che li avrei messi in agitazione. Mamma, quando ha saputo che stavo per partire, era contraria, ne abbiamo discusso e non mi ha più parlato per tre giorni; ma poi ha visto che ero risoluta, e ha cominciato a chiedermi le foto dei posti che attraversavo». La giovane, che racconta di essere partita per il desiderio di stare tra sé e sé, in silenzio, lasciando da parte il frastuono del nostro tempo, ammette candidamente: «In cuor mio non pensavo ce l'avrei fatta. Non sono mai stata una sportiva accanita, a Roma mi muovo in bici, ma al massimo faccio dieci chilometri al giorno. Mi sono comunque detta, se vedo che non ce la faccio, monto sul primo treno e torno. In realtà, sono stata fortunatissima, sia per il meteo, sia perché non ho mai bucato o avuto altri incidenti. Solo in un paio di situazioni mi sono trovata su strade a grande percorrenza, pericolose, sulla Salaria per uscire da Roma e poi sull'Adriatica, nell'ultimo tratto del mio viaggio».

IL PERCORSO

Il percorso, quasi esclusivamente su strade secondarie, lo ha studiato visitando portali e blog di cicloturismo e lo ha adattato alle sue esigenze, raggiungendo le città in cui aveva amici che avrebbero potuto ospitarla: vecchie conoscenze di quando frequentava il gruppo scout Agesci, compagne di Accademia oppure coetanee di Monastier che studiano fuori sede. E così ha inforcato la sua bici e ha fatto tappa a Terni, Perugia, Arezzo, Pistoia, Firenze, Bologna e Ferrara, fino a raggiungere la sua famiglia a Monastier. Il bagaglio era leggero (l'essenziale, come ho imparato dagli scout), contenuto nelle borse stagne, in spalla aveva solo un piccolo zainetto con la borraccia e le cose da avere a portata di mano; come attrezzatura anche un fornelletto da campeggio per farsi un tè caldo lungo la strada oppure un risotto veloce con la busta e, infine, una tendina igloo. «Solo una notte ho dormito in tenda, dietro la cattedrale di Arezzo, in un orto protetto da un muretto, poiché laggiù non conoscevo nessuno e lungo la strada mi hanno indicato un parroco molto accogliente al quale chiedere ospitalità». Anna è felice: «In questo viaggio ho assaporato la bellezza, di cui la nostra Italia è davvero ricca, e ho sperimentato la gioia e la soddisfazione di andare oltre i miei limiti. È stato un viaggio in cui ho scoperto la solidarietà fra ciclisti, ho conosciuto tante persone, in semplicità, ma il silenzio mi ha colpita più di tutto. Sono partita tra gli ulivi, poi mi sono immersa nei vigneti, ho attraversato i colli toscani e gli Appennini emiliani, per arrivare alla campagna infinita e alle nebbie della Pianura padana. Ho intravvisto al lavoro tanti contadini, molti anziani». Nel suo pedalare, Anna ha riscontrato la scarsità delle piste ciclabili in Italia, solo in prossimità delle città, ma si è anche resa conto di quanto basti poco per essere veramente felici. «Una volta arrivata a casa per i primi giorni ho dormito pochissimo, ero ancora adrenalica. Poi mi ha preso una stanchezza infinita. Nei miei sogni questo viaggio lo avevo immaginato più lento, con la possibilità di fare la turista; le cose sono andate diversamente, ma va benissimo così». Ora le rimangono tante foto e un'esperienza a impatto zero che racconta dell'entusiasmo dei suoi vent'anni, della strada percorsa e di un carico di bellezza infinita.

Federica Florian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA