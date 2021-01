Crac Veneto Banca, il procuratore in commissione d'inchiesta: «Avevamo le armi spuntate, ma Bankitalia...»

«È stata una vera e propria frode bancaria durata per anni quella perpetrata nei confronti dei risparmiatori da Veneto Banca» ha sottolineato il procuratore reggente di Treviso, Massimo De Bortoli, nel corso di una audizione in commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. «L'ad Vincenzo Consoli unitamente ad alcuni dirigenti hanno volutamente e consapevolmente tenuto occultato le gravi perdite che l'istituto aveva subito dal punto di vista del patrimonio di vigilanza dovuto ad una sciagurata politica di concessione dei finanziamenti in alcuni casi senza alcuna garanzia», ha spiegato. «Il tutto, mentre il valore dell'azione stabilito dall'assemblea dei soci su proposta del cda era sempre tenuto molto elevato a dispetto della reale condizione economica e patrimoniale della banca. Si è calcolato che quando nel 2015 l'azione era stata detta valere 39 euro in realtà ne valesse 7 o 8. Il valore dell'azione nel 2016 in occasione di un ultimo tentativo di aumento di capitale crollò poi a 0,10 euro», ha spiegato.

«Da quello che ho potuto verificare io, quando c'è stato il rinnovo del Cda è stato forse l'unico momento in cui Banca d'Italia avrebbe forse potuto fare di più perché Consoli non era più ad, ma era rimasto direttore generale di fatto il 'dominus assoluto' della banca. Quando l'aumento di capitale fu recepito da Consob forse Bankitalia avrebbe potuto dire 'va bene ma Consoli non deve rimanere neppure direttore generale'» ha poi aggiunto Massimo De Bortoli .

«Credo che Banca d'Italia abbia fatto quello che poteva fare con i poteri che aveva allora. Noi pensiamo che abbia poteri ispettivi che consentono di vedere al di là delle apparenze ma in realtà anche quando fa le verifiche queste vengono fatte sulla base dei dati forniti dalla stessa società ispezionata. Se sono dati falsi evidentemente anche Banca d'Italia viene tratta in inganno, e lo stesso è avvenuto per il superamento dello stress test», ha spiegato.

