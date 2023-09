TREVISO - Il Covid è rientrato in 7 case di riposo della Marca. Oggi ci sono in tutto 40 positivi: 2 operatori e 33 anziani nelle rsa, più altri 5 nelle strutture residenziali per persone fragili. A differenza di quanto visto in passato, però, nei centri per anziani le visite dei familiari non vengono più sospese. E ora si attende l’avvio della nuova stagion e vaccinale. L’inizio è previsto per il 16 ottobre. Per la prima volta la campagna sarà effettivamente doppia: gli oltre 200mila trevigiani con più di 60 anni avranno la possibilità di sottoporsi a due punture contemporaneamente, una contro l’influenza stagionale e l’altra contro il coronavirus.



I DATI

Ma andiamo con ordine. Al momento sono sette le rsa con casi di Covid. Tra i 33 anziani positivi, due sono stati ricoverati in ospedale. I focolai non vanno oltre alle 6 persone per struttura. Anche quello che aveva preso forma nella residenza Gianni Marin di Ponte di Piave, arrivata a contare 30 positivi, si è velocemente ridimensionato. « Ad oggi la virulenza non è preoccupante. Ed è proprio su questa base che, oltre alle dovute precauzioni, non è necessario sospendere le visite dei familiari – spiega Roberto Rigoli, direttore sociosanitario dell’Usl della Marca, a lungo in prima fila contro l’epidemia come direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutte le unità del Veneto – la maggior parte dei positivi è asintomatica. Due anziani sono stati ricoverati in ospedale, ma soprattutto a causa della presenza di altre patologie. Senza sviluppare complicanze preoccupanti » . Vale lo stesso discorso anche per i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Treviso. Alcuni presentano febbre. C’è il coinvolgimento delle prime vie aeree. Ma i problemi maggiori ormai arrivano da altre parti.