CONEGLIANO (TREVISO) - L’esame autoptico è concluso e ha confermato le prime ipotesi: il piccolo Jerome non è morto a seguito della vaccinazione a cui era stato sottoposto poche ore prima. Il decesso del bimbo, di appena due mesi, avvenuto a Conegliano lo scorso 6 aprile, è riconducibile ad un «chiaro caso di “morte in culla” da interessamento secondario dell’organo cardiaco». Lo scrive il consulente medico legale nominato dalla Procura, nell’ambito dell’inchiesta avviata per...