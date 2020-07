TREVISO Mascherine per tutta la durata della lezione, termoscanner, e un monte massimo di lezioni in presenza che dovranno essere prenotate una settimana prima. Dal 7 settembre ripartono i corsi dell’Università di Ca’ Foscari a Treviso. E ieri, in una diretta, il rettore Michele Bugliesi ha spiegato a studenti e docenti le nuove modalità per il futuro anno accademico. Le regole dell’ateneo si applicheranno in modo uniforme in tutte le sedi, inclusa quella della Marca trevigiana. Nel chiarire tutte le criticità connesse alle misure di sicurezza e distanziamento imposte dal Covid, il rettore rassicura tutta la popolazione cafoscarina e in particolar modo le matricole. « Desideriamo che l’esperienza universitaria sia il più piena e proficua possibile - ha premesso Bugliesi - le contingenze ci obbligano ad un cambio di modalità nella fruizione, ma l’Università si sta attrezzando al meglio per poter continuare ad offrire una didattica di qualità » .

LE NOVITA’

A Treviso i corsi partiranno il 7 settembre per il comparto linguistico e il 14 per i corsi di laurea in materie economiche. Le aule potranno essere occupate al 50%.

« Questo è il tetto massimo di capienza consentito. Analogamente a quanto accade per cinema e teatri ci saranno le indicazioni su quali sedute utilizzare. Gli studenti dovranno tenere la distanza di un metro tra loro e utilizzare la mascherina per tutta la durata della lezione, mentre il docente, che sarà ad una distanza di 2 metri, potrà non utilizzare la mascherina » .

SMISTAMENTO

Prima di accedere alle aule, studenti, insegnanti e personale amministrativo dovranno sottoporsi al termoscanner. Ogni aula sarà poi dotata di presidi di sicurezza come gel e sanificatori. I docenti faranno lezione in presenza.

« Ma nel caso dovessero sussistere certificate motivazioni di natura sanitaria - prosegue il rettore - il docente potrà fare lezione in streaming » . In quel caso la lezione frontale non avrà luogo. Tutte le lezioni saranno registrate e disponibili sulla piattaforma zoom. Gli studenti collegati in videoconferenza potranno interagire sia a voce che via chat con il docente seguendo le regole di gestione dell’aula che il docente stabilirà per ciascun insegnamento . Le lezioni rimarranno sulla piattaforma per 7 giorni » informa Bugliesi. Ogni studente, in base al piano di studi, avrà diritto ad un monte ore in presenza. Potrà dunque frequentare un tetto standard di lezioni settimanali e un monte ore totali. Le lezioni andranno prenotate tramite piattaforma con una settimana di anticipo e per una settimana, per dare modo di calcolare le presenze effettive all’interno dell’aula e le giuste turnazioni. All’atto della prenotazione del posto allo studente verranno proposte tutte le lezioni di quel giorno e dei sei giorni successivi e potrà prenotare il posto unicamente in questo intervallo temporale. Il software che simula l’iscrizione e servirà per prenotare piani di studio e lezioni sarà on line sul web dall’8 agosto. Questo consentirà agli studenti di prendere confidenza con il nuovo meccanismo. Per dare supporto ai docenti durante le lezioni e fluidificare il più possibile la doppia modalità, Ca’ Foscari ha raccolto una task force di esterni che consentirà di ottimizzare i tempi e dare un servizio efficiente agli iscritti. L’accesso contingentato vigerà anche per biblioteca e aule studio.

« A breve vi daremo conto della restituzione di quote per l’anno accademico in corso e di un ulteriore stanziamento per sostenere il diritto allo studio di quasi 3 milioni di euro a favore di connettività, residenzialità e trasporti. Il bando si aprirà tra pochi giorni » conclude il rettore Michele Bugliesi. Ultimo aggiornamento: 08:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA