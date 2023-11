TREVISO - Cantieri a rischio stop in 209 condomini della provincia di Treviso. Il “superbonus” 110%, che negli ultimi anni ha favorito i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici, sta per trovarsi davanti a un brusco “stop”, così come ha sottolineato il presidente di Confartigianato Imprese Marca trevigiana, Oscar Bernardi. Il numero uno dell’Associazione ha messo in luce i pericoli a cui si andrà incontro senza un’opportuna proroga degli incentivi che vennero introdotti nel maggio del 2020: «Abbiamo di fronte un’automobile che ha accelerato di colpo e poi, altrettanto improvvisamente, ha frenato, con il rischio di finire fuori strada. Al fine di recuperare i ritardi accumulati per far fronte alle domande, è ora necessaria un’azione governativa che consenta la conclusione ordinata del “superbonus”».

LA RICADUTA

La leva del 110% ha creato un volano per la Marca di circa 3 miliardi e mezzo di euro, interessando anche molti altri settori (fra gli altri, legno, meccanica, trasporti), oltre ovviamente a quello dell’edilizia. Secondo i dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato, in Veneto la ricaduta dell’incentivo è stata di quasi 20 miliardi, di cui 9 direttamente per il settore edile: «La produzione e l’occupazione di un significativo numero di ambiti produttivi dipendono in misura consistente dall’attività delle costruzioni che effettua acquisti di beni e servizi da ben l’80% dell’insieme dei comparti economici - ha spiegato il presidente di Confartigianato - . In provincia di Treviso, gli investimenti legati al superbonus hanno sfiorato l’importo di 1,6 miliardi di euro: di questi 664.620 hanno interessato i condomini». Quando mancano meno di quaranta giorni alla fine dell’anno, a preoccupare è la conclusione dei tanti cantieri che risultano tutt’ora aperti (per le palazzine sono 209, per la precisione). L’associazione, però, sottolinea pure un altro aspetto .

EFFETTO DOMINO