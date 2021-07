TREVISO A oggi, tra finanziamenti già ricevuti e richiesti a Europa e Governo, a Ca’ Sugana ballano più di 42 milioni di euro di cui più della metà già incassati e impiegati per dare vita a progetti dedicati alla riqualificazione di aree della città, oppure a sostegno di politiche per giovani e anziani. E la cifra è destinata a crescere, soprattutto in previsione dei fondi europei stanziati dalla Ue per la ripresa post emergenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati