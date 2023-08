TREVISO - I violenti temporali che hanno colpito la Marca nelle ultime settimane non hanno risparmiato l’area del Sile: decine le piante abbattute lungo le sponde del fiume e dei suoi affluenti. Ancora di più quelle con rami spezzati o rese pericolanti dalla furia delle precipitazioni, che minacciano di cadere definitivamente al suolo. La Regione, tramite un provvedimento d’urgenza del Genio Civile, ha già avviato le operazioni per la rimozione, il taglio e la messa in sicurezza di questi alberi. Il tratto più interessato è compreso nei comuni di Silea, Casier, Treviso e Quinto. I tecnici del Genio, competente in materia, hanno già effettuato vari sopralluoghi in tutta la zona e hanno potuto accertare la veridicità delle numerose segnalazioni e richieste di intervento ricevute in seguito del maltempo dei giorni scorsi, da parte di amministrazioni comunali e di privati cittadini: interi alberi e grossi rami schiantati lungo il Sile e i corsi d’acqua che ne compongono il bacino idrografico.

PERICOLO CADUTA

Oltre a quelle cadute, nubifragi, grandinate e trombe d’aria hanno anche danneggiato diverse altre piante. Queste ora sono instabili, mettendo in pericolo l’incolumità di persone o veicoli di passaggio nei pressi. Non solo, questa vegetazione rischia di rovinare negli stessi fiumi, bloccando il r e golare deflusso della corrente con altre poco auspicabili conseguenze. La situazione, documentata con foto e misurazioni, ha portato ad agire con la massima celerità possibile. Anche per questo l’incarico è stato affidato alla ditta veronese Co.Ge.Ter.: l’impresa, specializzata nel campo e già in passato collaboratrice dell’ente pubblico, in questo periodo era già impegnata in una serie di lavori di manutenzione sul Sile. Dunque ha già sul posto mezzi e maestranze e ora, con il via libera istituzionale, potrà iniziare le operazioni senza necessità di ulteriori tempi di attesa.

GLI INTERVENTI