I tre fratelli Parisotto e una "Scarpa" che ha fatto strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La fantasia l'hanno concentrata sul prodotto. Per il marchio hanno scelto il low profile, Scarpa. Come chiamare una linea di abbigliamento Vestiti. Ma quella Scarpa ne ha fatta di strada, partita da un laboratorio ricavato in una soffitta della parrocchia a Coste di Maser, paesello adagiato sui colli asolani, è arrivata a conquistare i mercati mondiali con calzature da montagna di altissima qualità. Un fatturato di 100 milioni di euro e oltre mille dipendenti tra Italia, Serbia, Romania, Brasile e Cina. Ma non inganni...