TREVISO - La marcia dei trattori, unita alla pioggia, fa scattare l'allerta traffico in otto Comuni, compresa la tangenziale di Treviso. Questa mattina tra i 300 e i 500 trattori, stando alle stime attuali, daranno vita alla protesta organizzata da un gruppo autonomo riversandosi nell'area del parcheggio del casello "Treviso Sud" dell'A27 a Silea. Non è prevista una vera e propria sfilata. Fatto sta che i trattori dovranno comunque raggiungere il luogo del ritrovo. E alcuni agricoltori si sono organizzati per farlo assieme.

GLI AVVISI

Per questo sono stati diffusi degli avvisi, anche dai Comuni, per possibili rallentamenti del traffico a partire dalle 7. Nello specifico, lungo la provinciale 19 a Castelminio di Resana e Albaredo, la provinciale 5 tra Casacorba, Ospedaletto e Morgano, la provinciale 79 a Quinto fino a via Verdi a Paese, la Castellana a Paese, la tangenziale di Treviso (in direzione di Oderzo) e lo svincolo di Silea all'altezza dell'inizio della Treviso-Mare. «Anche sulla Noalese potrebbero verificarsi dei rallentamenti specificano dal municipio di Quinto cerchiamo di pazientare e di capire le ragioni di questa protesta che nel nostro territorio, da sempre a forte vocazione agreste, coinvolge molte aziende agricole». Mom, la società di autobus e corriere: «La manifestazione di agricoltori coinvolgerà la viabilità con possibili ripercussioni anche significative sui servizi». E il Suem118 di Treviso, ferma restando la risposta a tutte le emergenze, ha messo in conto una riduzione dei trasporti non urgenti o differibili, come le dimissioni protette dei pazienti. Ieri circolava pure la voce che una piccola delegazione di agricoltori potesse spingersi fino in piazza dei Signori a Treviso. Agli organizzatori, però, non risulta niente del genere. Si vedrà se ci saranno eventuali iniziative personali.

IL CLOU

La manifestazione entrerà nel clou verso le 11 a Silea. Dal palco allestito nella zona del casello di "Treviso Sud", gli agricoltori rilanceranno la loro proposta programmatica di riforme strutturali nel settore agricolo. Anche sindaci e amministratori locali sono stati invitati a prendere la parola. «È evidente che la discrepanza tra spese e ricavi a cui sono soggetti gli agricoltori si è aggravata al punto tale da ridurre, se non annullare, i guadagni mettono in chiaro Nicola Albanese e Mirco Denis, agricoltori rispettivamente di Vedelago e Maserada, tra i riferimenti del comitato organizzativo buona parte degli agricoltori sta erodendo i propri capitali. E tutto questo viene complicato dalla progressiva riduzione dei sostegni comunitari».