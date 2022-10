TREVISO - Orchestra d'applausi per la quinta edizione di TEDxTreviso, ieri pomeriggio, 22 ottobre, in un teatro comunale sold out. Filo rosso di quest'anno è la fiducia. Fiducia in sé stessi, fiducia nel prossimo, fiducia nelle istituzioni, fiducia nella scienza, fiducia in un cambiamento possibile. A presentare i 10 speaker Gaia Dall'Oglio, fondatrice del progetto digitale sgaialand.it e Andrea Lorenzon, creatore del fenomeno YouTube Cartoni morti. Le personalità invitate quest'anno al Del Monaco sono diverse, si spazia da Ceo a grandi chef passando per ingegneri aerospaziali e scrittrici per ragazzi.

IL PROGETTO

TED (Technology Entertainment Design) è una serie di conferenze che nasce nel 1984 nella Silicon Valley, da cui arrivano le varianti X, ovvero conferenze organizzate in maniera indipendente ma con l'approvazione di TED.com. I biglietti devono avere un prezzo necessario unicamente a coprire le spese di organizzazione. Nel 2017 è nato TEDxTreviso e da allora la città è stata animata dai discorsi degli ospiti invitati per l'occasione. Quest'anno 10 nomi: Tommaso Ebardht, giornalista di Bloomberg e autore delle biografie di Sergio Marchionne e Leonardo Del Vecchio; Tracy Eboigbodin, vincitrice dell'11. edizione di Master Chef Italia, la scrittrice Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton; Stefano Simontacchi, presidente dello studio legale BonelliErede; Chiara Cocchiara, ingegnera aerospaziale di Eutemestat, Gerardo Favaretto, psichiatra e già vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria; Claudio Scardovi, Ceo di Hope Sicaf; Monica Manto, presidente del consiglio amministrativo di Viveracqua, Federico Reggio, professore di Filosofia del Diritto ed esperto di giustizia riparativa e il quartetto d'archi Le Corde del Mondo. Ognuno di loro ha trattato la propria materia declinandola nell'ottica della fiducia, qualcosa che concediamo così facilmente nei primi anni della nostra vita, come ricorda l'assessore all'ambiente Alessandro Manera, salito sul palco insieme alla collega Colonna Preti per i saluti, e che invece troviamo così difficile concedere più gli anni passano. «Se tutti noi facciamo qualcosa nella nostra vita è perché abbiamo fiducia in un futuro migliore - ricorda Manera - ed è con la fiducia che siamo riusciti a superare un momento difficile come il covid».

LE RIFLESSIONI

Ma la fiducia va sempre accompagnata con la speranza e dunque con l'azione, spiega Claudio Scardovi, tanto più per rendere vitale il mercato libero, «per rendere il capitalismo davvero democratico». Investire nell'Italia, sconfiggendo lo stereotipo di un paese vecchio, che non ha più nulla da offrire se non prospettive di precarietà e sfruttamento. Investire anche «nella fantasia, in una fede collettiva, che ogni cosa si metterà al proprio posto se sapremo ascoltare il prossimo, soprattutto quando soffre» fa eco Elisabetta Dami. «La mia è una storia di sofferenza, ma anche di gioia. Una storia che racconta come mi sono salvata la vita grazie alla fantasia, aiutando i ragazzi e i bambini malati con storie divertenti e avventurose, con bei lieto fine». Una fiducia che regala anche giustizia, quella vera, non meccanica, una giustizia che ripara e rende più facile il perdono. «È con la fiducia, nel dialogo tra le parti - spiega Federico Reggio - che si rende possibile la reciprocità, cambiando obiettivi e mettendo a fuoco nuove prospettive».