Si impicca nella sua cella nel carcere di Santa Bona, muore dopo quattro giorni in ospedale

TREVISO - Si impicca nella sua cella del carcere, muore dopo quattro giorni in ospedale. Non ce l'ha fatta il detenuto 50enne che aveva tentato di togliersi la vita nella casa circondariale di Santa Bona a Treviso. E' morto dopo essere stato ricoverato giorni prima in seguito ad un tentativo di suicidio portato avanti nella cella dove stava scontando la sua pena per una pena connessa al cumulo di reati comuni. Il gesto con una cordicella ottenuta smontando una bosa della spesa. I tentativi di rianimazione praticati al momento del ritrovamento, al termine dell'ora d'aria dei compagni di cella, ne hanno consentito la sopravvivenza fino alla sera di lunedì scorso.

Sos Suicidi

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.