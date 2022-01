TREVISO - Una donna di 36 anni di Fonte (Treviso) si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza in seguito all'inalazione di gas di combustione prodotti da una stufa a legna difettosa. Con lei si trovava un familiare di 63 anni il quale, poco dopo le cure, è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Suem.