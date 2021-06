Silea, borse di studio per tutti gli studenti meritevoli Come fare domanda

SILEA – L’amministrazione Comunale di Silea rende noto che c’è tempo fino al 23 luglio per presentare la domanda beneficiare delle borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono” a favore di studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole Secondarie di primo e secondo grado nell’Anno scolastico 2020/2021, con le massime votazioni.

L’Amministrazione assegnerà € 100, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di primo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con le votazioni di 9; € 150, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di primo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con le votazioni di 10 e 10/Lode; € 200, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di secondo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con la votazione di 100.

Tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi sono reperibili sul sito del Comune o ai seguenti contatti: 0422-365723 o servizipersona@comune.silea.tv.it