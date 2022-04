TREVISO - Prima è volata qualche parola grossa, poi gli spintoni e, alla fine, i pugni. Ieri mattina due ragazzi dell’istituto Besta di Treviso sono venuti alle mani in uno scontro violento. Tutto è accaduto all’interno della scuola, tra le classi e i corridoi. E dalla sede centrale di borgo Cavour hanno subito chiamato i soccorsi. Poco dopo le 9 è arrivata sul posto un’ambulanza del Suem118 di Treviso. Il personale ha prestato le prime cure al 17enne, colpito da un pugno, che aveva avuto la peggio. È stato trasferito all’ospedale Ca’ Foncello. Fortunatamente senza gravi ferite. Ma inevitabilmente resta l’amaro in bocca per quanto successo.

I due giovani, stando a quanto emerge da una prima ricostruzione, avevano iniziato a litigare a causa di alcuni attriti personali. Nel mondo della scuola non è una cosa rara. Stavolta, però, la situazione è rapidamente degenerata. Fino alle botte. Ieri la preside si è subito confrontata con la madre del 17enne finito in ospedale. Dopo la zuffa, comunque, già domani - 4 aprile - entrambi i ragazzi dovrebbero essere nella loro classe nella sede centrale del Besta. Qui si cercherà di smontare eventuali incomprensioni e di distendere i toni.

« Abbiamo organizzato un incontro con la classe, i due ragazzi e con lo psicologo della scuola – spiega Renata Moretti, dirigente scolastica del Besta – sono molto dispiaciuta che succedano questi fatti in una scuola dove lavoriamo tanto, anche in collaborazione con le forze dell’ordine, per sviluppare comportamenti rispettosi e corretti » .

IL FACCIA A FACCIA

Poche ore più tardi, nel pomeriggio, il sindaco Conte, come annunciato in consiglio comunale, è andato in centro a parlare con i ragazzi del sabato pomeriggio. Dà il cinque, chiede di dove sono, raccomanda di divertirsi sì «ma con la testa», di «non fare casini» e di aiutarlo «a tenere la città in ordine». Li mette in guardia sulle possibili conseguenze dei loro atteggiamenti sopra le righe.

Li convince a raccogliere cartacce e lattine dopo un pomeriggio di gozzoviglie sulla scalinata del Duomo. Loro stano al gioco, per nulla intimoriti. Anzi sempre pronti a far valere le loro ragioni: «Siamo bravi ragazzi. Ci divertiamo. Risse? Mai fatte noi!». Ieri il sindaco Mario Conte ha incontrato i ragazzi del sabato pomeriggio, facendo visita ai posti caldi in cui le bande si radunano e all’occorrenza si sfidano visto che «Treviso è come un ring». Lo aveva annunciato in settimana, convinto che il problema delle risse, delle baby gang e del disagio giovanile vada affrontato anche di petto parlando con i diretti interessati. Oltre a esortare le famiglie a controllare di più i propri figli. Gli episodi degli ultimi sabati sono emblematici: il 15enne con il naso rotto, al culmine di una lite con un gruppo di coetanei, e la ragazzina svenuta per il troppo alcol bevuto e finita in coma etilico. Un’iniziativa, quella di Conte, che ha sollevato un coro di critiche nell’ultimo consiglio comunale. Dai banchi dell’opposizione infatti gli avevano rimproverato sia le «prediche ai genitori in stile “Padre Mario”», sia la ricerca di visibilità. «Sono molto soddisfatto: finalmente si parla ai giovani e non solo di giovani - commenta Conte a fine pomeriggio -. Ho trovato dei bei ragazzi, vivaci ma bravi presi singolarmente. Quando sono in gruppo si fanno forza e ogni tanto scivolano in comportamenti scorretti e pericolosi. Tornerò: è importante instaurare un dialogo con loro».

L’INCONTRO