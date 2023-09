- È stata segnalata dalla stazione dei Carabinieri di Treviso la scomparsa di, residente a Treviso.Il giovane è alto circa 1 metro e 70, di corporatura robusta, con capelli castani, occhi azzurri e tatuaggi sul collo, sul polpaccio e sul braccio sinistro. Si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di sabato 2 settembre per recarsi a. E da lì ha fatto perdere le proprie tracce.Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni in cotone color verde chiaro, una maglietta rosa, ciabatte bianche e un marsupio color verde militare. Chiunque avvisti il giovane oppure possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare la stazione dei carabinieri di Treviso 112.La famiglia ha cercato di contattarlo alche, però, risulta. Non sembra ci sia stato un motivo scatenante che avrebbe giustificato la fuga e il giovane, a quanto è dato sapere, non ha lasciato alcun biglietto di spiegazioni.