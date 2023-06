Restera fest, a Silea torna la discesa sul fiume Sile ma senza le barche tradizionali: «Ci saranno i gommoni»

SILEA (TREVISO) - Forse non sarà mai più come prima, ma già il fatto di poter tornare in acqua, è di sicuro un successo e, in qualche modo, un ritorno alla tradizione. Quest’anno, infatti con la Restera’n’Fest, la grande festa del pesce azzurro organizzata da Albertini Events nel bellissimo contesto della Restera , vicino alle chiuse, dal 29 giugno al 9 luglio, ritornerà pure la discesa in barca sul Sile , cancellata nel 202 . «Ma non sarà la stessa cosa della discesa tradizionale - spiega l’organizzatore di Restera’n’Fest, Simone Albertini - perchè quest’anno verranno utilizzati solamente, e rigorosamente, gommoni a norma e non le tradizionali barche amatoriali realizzate dai partecipanti».



FUORI NORMA

Difficile rivedere in acqua insomma le originali imbarcazioni “fai da te”, talvolta poco più di vasche da bagno, ma realizzate con grande maestria e originalità, costruite per mesi e mesi in casa, talvolta capaci di galleggiare solo perchè assicurate a taniche o bidoni. Oggi, per le norme di sicurezza, semplicemente non si può più fare. «Purtroppo, per quanto sarebbe bello vedere le imbarcazioni tradizionali sul fiume, per questioni di sicurezza , quest a volta si è optato per una competizione “ amichevole ” , ma con delle imbarcazioni più sicure».



L’ORGANIZZAZIONE

La discesa sul fiume verrà organizzata dal Canoa club Sile e sarà uno degli eventi laterali a Restera’n’Fest più attesi dai trevigiani. «Ci sarebbe la volontà di riportare la discesa nella sua veste folkloristica l’anno prossimo - continua Albertini - ma vedremo perché i controlli sono molto severi. Quest’anno è arrivata la R egione a controllare le strutture per vedere se potevamo fare la festa». Ovviamente, contando la meticolosità degli organizzatori, tutto era in ordine e ora si aspettano fiuduciosi i prossimi giorni di giorni festa, musica e ottima cucina, con le sardee come protagoniste ovviamente.



NUOVI MENU

«Nel menù di quest’anno abbiamo inserito anche un paio di piatti non di pesce - sottolinea Albertini - ovvero un piatto di affettati e le trippe alla parmigiana per venire incontro a chi non è amante del pesce». Ma insomma, la sardea la si troverà in tutte le salse, fritta, alla griglia, in saor, più altri piatti iconici della storica gastronomia Albertini in centro a Treviso.