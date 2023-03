Renato Zero alla Zoppas Arena di Conegliano elogia Treviso: «Dovrebbe essere un esempio per il resto del Paese che è un po' scollato» Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Pienone per Renato Zero alla Zoppas Arena ieri sera, 14 marzo, nella sua unica tappa in Veneto: «Sono tornato volentieri dopo tanti anni e mi piacciono i vostri vicoli, il vostro cibo, la vostra gentilezza. Un modo di essere che dovrebbe essere di esempio per il resto del Paese che è un po' scollato». Renato Zero ha messo in piedi uno show unico e piacevole con un corpo di ballo che si è esibito sul palco con grande energia. L'orchestra composta da una quarantina di violini e una band degna dei migliori gruppi rock hanno accompagnato le sue poetiche canzoni che il pubblico ha apprezzato moltissimo intonando i ritornelli delle più conosciute.

L'omaggio all'artista di Arianna Vidale

Fuori dalla Zoppas Arena, Arianna Vidale ha realizzato su un supporto di polietilene un ritratto di Renato Zero, in occasione della sua unica tappa veneta a Conegliano martedì sera. L’incastro perfetto è il titolo dell’opera che è piaciuta moltissimo al cantante romano che ha chiesto ad Arianna il permesso di portarlo con se nelle prossime tappe del suo tour, iniziato a Firenze che si concludera’ alla fine di aprile a Roma. «E’ stata per me una grande soddisfazione - dichiara commossa per l’attenzione Arianna, ventisette anni di Malo (Vicenza) - Essere riconosciuti come artisti da un grande come Renato è veramente il più bel premio che possa aver ricevuto. Ho cercato in quest’opera di esternare il dialogo spesso conflittuale che esiste tra la persona e l’artista, ede essendo anch’io un’ artista lo comprendo perfettamente».