TREVISO - Primi mesi del 2023 ricchi di grandi eventi nella Marca. A cominciare da Claudio Baglioni e Renato Zero, passando per il cabaret d’autore, la musica rock britannica e un tributo europeo agli Abba. Arene e teatri diventano palcoscenico ideale per ospitare grandi artisti.

I cantautori

Nuova data nella Marca per “Dodici note solo bis”, il tour dei record di Claudio Baglioni che si concluderà con 155 concerti in 400 giorni, nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia. Tra le ultime sei date, c’è anche il Teatro Accademia di Conegliano, l’11 marzo alle 21. Il concerto vede Baglioni (voce, pianoforte e altri strumenti), vincitore del Premio Tenco 2022, con le composizioni più preziose del suo repertorio. Prevendite già disponibili. Con “Sono un figlio”, torna dal vivo il cantautore Ron, che, a pochi giorni dall’inizio della sua tournée arriverà anche nella Marca, il 12 marzo al Palamazzalovo di Montebelluna. Per la prima volta sarà possibile ascoltare dal vivo molti brani del nuovo “Sono un figlio”, ma anche le canzoni più popolari e amate della sua carriera. Renato Zero sarà invece alla Zoppas Arena di Conegliano il 14 marzo per una delle date del tour “Zero a Zero – una sfida in musica”. « Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato e Zero, - ha spiegato l’artista. - Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi » . Il 21 aprile in scena al Teatro Cristallo di Oderzo Paolo Vallesi per Amc eventi. Presenterà i due album “Io” e “Noi”, pubblicati per Clodio Music su tutti gli store digitali e fisici. I due album rispondono ad esigenze artistiche differenti: se “Io”, composto da dieci brani inediti (tra cui il singolo “Bentornato”), vuole celebrare presente e futuro, “Noi” deriva dalla scelta di attualizzare il passato. Prevendite attive su Ticketone e Vivaticket.

Sound britannico

Dopo cinque dallo show di Perugia, tornano in Italia i britannici The Subways, con una data anche al New Age di Roncade, il 2 aprile. Presenteranno il nuovissimo “Uncertain Joys”, uscito il 13 gennaio, dove si ritrovano gli elementi centrali della musica dei The Subways: melodie accattivanti che si fondono con sonorità rock di impatto. Prevendite disponibili. Il 17 marzo, al Teatro Cristallo di Oderzo, arriva l’Abba Show “The Golden Years”, il concerto della tribute band più amata in tutta Europa. Il gruppo proporrà un best of dei mitici Abba con le canzoni che vanno dal folk di Fernando alla dance di Gimme Gimme, dal rock’n’roll di Waterloo alla disco di Dancing Queen, al pop di Mamma Mia.

Il cabaret