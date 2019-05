© RIPRODUZIONE RISERVATA

REFRONTOLO - L'auto si incendia sulla strada in via Mire a Refrontolo. E' successo un minuto prima delle otto di questa mattina, 13 maggio. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito: l'automobilista ha accostato ed è subito sceso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno trovato la vettura avvolta dalle fiamme.