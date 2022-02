Ha fatto un patto con i medici: dimesso per le recite trevigiane di Casanova, dal 22 al 25 febbraio. «Me lo hanno promesso». Tutta benzina nel percorso di ripresa e riabilitazione di Red Canzian. Il peggio è decisamente alle spalle, ma la task force che al Ca’ Foncello sta curando l’ex bassista e frontman dei Pooh vuole avere la certezza matematica che l’infezione sia definitivamente debellata. Per questo Red deve completare il nuovo ciclo di antibiotici che durerà tre settimane. Di uscire dall’ospedale non se ne parla ora. Con la variante Omicron ancora in giro i medici non vogliono correre alcun rischio. Ma, assicurano, Red tornerà più sano e forte di prima. E con la prospettiva di vedere la sua creatura, “Casanova” insieme al pubblico della sua città. Una cosa cui l’artista tiene moltissimo. Ormai convalescente il cantante trevigiano ha raccontato nei giorni scorsi la malattia, arrivata senza alcuna avvisaglia.

IL PROBLEMA

«Una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho avuto paura di morire - ha spiegato a Mario Luzzatto Fegiz sul “Corriere della sera” ieri -. È successo tutto in poche ore: il mancamento, l’instabilità, l’impossibilità di stare in piedi». Si è preoccupato Red che da anni ha adottato uno stile di vita sostenibile e attentissimo alla salute. Corsa in ospedale e diagnosi improvvisa. “Infezione cardiaca”. Poi l’operazione e la lunga convalescenza. «Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapica». Ma l’accordo con i sanitari è chiaro: in Teatro a Treviso Red, a meno di complicanze dell’ultima ora, ci sarà.

L’OPERA

“Casanova”, la sua creatura, sta prendendo il largo. Ci ha creduto al punto da voler produrre l’opera da solo o quasi. «Per fortuna gli amici mi sono stati vicini- spiegava- da Renzo Rosso che ci ha donato metri e metri di jeans per i costumi alla Federlegno sino al Polo calzaturiero del Brenta». In questi giorni “Casanova Opera Pop” è in scena nei principali palcoscenici d’Italia. Tratto dal romanzo del padovano Matteo Strukul, rappresenta il debutto di Red come produttore. «Mi ha sempre affascinato la figura di Casanova – racconta l’ex Pooh – una personalità molto più complessa di quella del seduttore libertino impenitente raffigurato nell’iconografia comune, in realtà poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima. Una figura chiave per la Venezia del ‘700, che nel romanzo di Strukul – e così nella mia Opera Pop – è raccontato in un’età attorno ai 35 anni, un periodo intenso della sua vita, che lo vede coinvolto in intrighi politici, incarcerato ai Piombi, agente segreto per la sua città e finalmente innamorato, disposto ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove di coraggio, fughe dal carcere e avventure incredibili. Nello spettacolo troverete tutto questo, insieme alla passione, all’amicizia e a tutte le emozioni che solo una città come Venezia può amplificare».

IN CITTÀ

A Treviso le date al Comunale sono quasi sold out. Tutti aspettano di rivedere Red tornare con lo smalto consueto, dagli ex Pooh Facchinetti e Battaglia a Renzo Rosso, da Zaia a Brugnaro fino al sindaco di Treviso Mario Conte. «Caro Red, hai dimostrato ancora una volta di essere un vero guerriero, ti abbracciamo forte. Ti vogliamo bene». Così Roby Facchinetti insieme alla moglie Giovanna e ai figli saluta Canzian. E anche Dodi Battaglia si unisce all’auspicio. «Forza Red, riprenditi presto!». Fan, colleghi, amici: il mondo dello spettacolo e la società civile si è mobilitata alla notizia di un rischio di setticemia per l’ex bassista dei Pooh, a testimonianza dell’enorme affetto che sempre lo circonda. Il primo messaggio era arrivato dal Presidente della Regione Luca Zaia. «I miei più affettuosi auguri di pronta guarigione a Red Canzian, ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per una infezione cardiaca. Il fatto che abbia lui stesso voluto dare la notizia diffondendo un video, in qualche modo ci tranquillizza sulle sue attuali condizioni di salute- scrive Zaia- Forza Red, riprenditi in fretta. Ti aspettiamo per festeggiare il successo di ‘Casanova Opera Pop’, perché il tuo posto è lì: nel cuore della musica e di tutti noi, a deliziare la gente con la tua arte e con il tuo essere una bella persona». A fargli eco anche Mario Conte. «Forza Red, Treviso è con te». E Luigi Brugnaro a Venezia, dove l’opera ha debuttato con un triplo sold out dal 21 al 23 gennaio al Malibran. «Forza Red, auguri di pronta guarigione da Venezia».