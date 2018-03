Le sorelle volanti del Rally: uniche donne in gara. Sponsor il sexy shop

di Roberto Ortolan

SAN VENDEMIANO - Une un rinomato ristorante a fare da sponsor, ma a fare veramente la differenza è la passione di due sorelle per gli sport estremi in generale e per quelli dei motori in particolare. Si tratta di, e della sorellE le due sorelle, affiliate a "Sport & comunicazione” srl, avranno sulle fiancate delle Peugeot 106, con le quali disputeranno il campionato terra, le scritte dei main sponsordi San Vendemiano e del ristorante Ca’ Del Poggio. Saràal via ale prove del trofeo rally delle. Andrea è nata con un volante in mano. A 7 anni sale in sella a una moto ed esordisce nel motocross per poi passare al trial, dove miete vittorie a raffica. ...