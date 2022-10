La Punto prende fuoco all'incrocio: paura a Fontanelle ma nessun ferito. Auto distrutta Foto

FONTANELLE - Alle 11.20, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallonto all'incrocio con via Albina a Fontanelle per l’incendio di una Fiat Punto: illeso il conducente.

L’automobilista stava percorrendo la strada quando si è accorto che qualcosa non andava. È sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno spento con la schiuma l’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco.