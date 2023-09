TREVISO - Quasi due ore di attesa per il prelievo del sangue. Ieri mattina nella sede Usl di borgo Cavalli a Treviso si è creato un ingorgo inatteso. Le operazioni sono andate avanti a rilento. La coda sia è via via allungata all’esterno della struttura, praticamente fino all’ingresso principale. E anche a chi aveva prenotato l’esame non è rimasto che aspettare. Non sono mancate le proteste e le lamentele. Le persone più anziane hanno faticato a rimanere in fila. Anzi, qualcuno alla fine ha proprio rinunciato e se n’è andato, preferendo prendere appuntamento per un altro giorno.

IL PROBLEMA

« Il rallentamento è stato dovuto a un numero elevato di prelievi ad alta complessità su categorie a rischio » spiegano dall’Usl della Marca. Le procedure per le persone fragili richiedono più tempo. E questo ha inevitabilmente allungato le attese. Gli utenti che erano in fila davanti all’accettazione di borgo Cavalli, però, lamentano che malgrado le richieste non hanno ricevuto troppe informazioni. « Sono rimasta in attesa per quasi due ore – racconta una di queste – avevo la prenotazione per le 8.30. Ma alla fine ho fatto il prelievo del sangue solo alle 10 passate. E di conseguenza ho dovuto annullare e spostare altri impegni » . Nel corso della mattinata qualcuno ha alzato la voce. Altri, ormai stanchi, hanno gettato la spugna. « Avranno preso più appuntamenti rispetto ai posti realmente disponibili » era la voce che aveva iniziato a circolare tra gli utenti. Ma l’overbooking in realtà stavolta non c’entra.

GLI ADDETTI

Ieri i 10 operatori addetti alle punture per il prelievo del sangue erano tutti nelle loro postazioni di borgo Cavalli. « Erano presenti tutti e dieci – confermano dall’azienda sanitaria trevigiana – ma c’è stato un numero molto elevato di prelievi ad alta complessità su categorie a rischio che implicano una tempistica più lunga del normale » . A quanto pare, comunque, si è trattato di un caso isolato. Lo scorso maggio nella Marca si era arrivati a dover attendere anche 20 giorni per potersi sottoporre agli esami del sangue. Questo problema, però, è stato superato. La carenza di posti era infatti legata a un aumento delle richieste relative allo screening per l’Epatite C (il virus Hcv) dedicato alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Di seguito l’Usl della Marca ha incrementato il numero di appuntamenti disponibili in tutto il territorio, a partire proprio dal centro di borgo Cavalli. E ora di fatto è possibile trovare il proprio posto già nell’arco di 48 ore dal momento della richiesta.

