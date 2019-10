PONTE DI PIAVE - Incidente stradale, frontale, fra due auto a Ponte di Piave, località Levada in Via Postumia. Cinque feriti, i più grave è stato trasportato in elisoccorso a Treviso, altri tre sono state ricoverate all'ospedale di Oderzo, una quinta persona è in ospedale a Treviso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Motta di Livenza, il 118 e le forze dell'ordine.

