Carta igienica, alcol e un accendino: incendiata auto. Caccia al piromane

di Alberto Beltrame

TREVISO - Prima le cassette della posta e la motocicletta date in pasto alle fiamme. Ora addirittura un'Sempre alle tre di, sempre con una tecnica a dir poco artigianale: unÈ caccia altornato in azione la notte tra martedì e mercoledì indove un vandalo, approfittando del buio, ha appiccato il rogo che ha divorato una Fiat Seicento posteggiata lungo la strada. L'auto, di proprietà di un medico radiologo residente in zona, sarebbe un obiettivo scelto a caso...