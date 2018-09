Ciacole e ombre: «Ritorniamo in piazza dei Signori, ma abbiamo bisogno di giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Erano quattro amici al bar. Poi ognuno ha fatto la sua vita, tra sport, professione e famiglia. E un giorno ti risvegli e ti accorgi che lo spirito della città è perduto. Che tutti dialogano con lo smartphone, si danno appuntamenti virtuali. E, anche se hai 80 anni decidi di invertire la tendenza. «La gente sta troppo rintanata in casa davanti allo schermo. Non respira più, non si emoziona. E' tutto sbagliato». E allora l'architetto Giorgio Fantin ha deciso di fare una chiamata collettiva per il ritorno in piazza. «E' sempre stata il cuore della città: e allora ho pensato di creare un appuntamento fisso, il sabato e la domenica alle 12, per trovarci sotto la Loggia dei Trecento».Per due giorni alla settimana la piazza dei Signori torna antica agorà, luogo del pensiero, della riflessione. E, bisogna ammettere, anche un po' della maldicenza. «Non che mi piaccia. Ma è nel nostro Dna, non possiamo farci