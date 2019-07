ARRESTATE PER OMICIDIO

Sono state arrestate nel pomeriggio, per il reato di omicidio volontario in concorso, le due donne che hanno confessato di aver ucciso Vaj: Patrizia Armellin, classe 1967 e Angelica Cormaci, 1995. La decisione è stata presa al termine dell'interrogatorio da parte del pm, a cui le due donne avevano ammesso le proprie responsabilità, sostenendo di aver agito per difendersi dai maltrattamenti dell'uomo.

VITTORIO VENETO - Tragedia nella notte a: è stato ucciso un, uomo di 57 anni, dopo unaIl cadavere è stato scoperto in mattinata nell'abitazione di via Val de Romani.disoccupato, aveva la residenza nello stesso appartamento delle due donne, una delle quali era laLa vittima sarebbe stata picchiata, pare con un bastone, e poi soffocata con un cuscino. Il delitto è avvenuto al culmine di unaLe due hanno dichiarato: «Ci siamo difese perché aggredite».