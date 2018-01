Iole, uccisa e fatta a pezzi. La lettera di Fusaro: «Lasciatemi in carcere»

di Angela Pederiva

+++ GLI STRALCI COMPLETI DELLA LETTERA SCRITTA DA MICHELE FUSARO SUL GAZZETTINO IN EDICOLA OGGI, SABATO 13 GENNAIO +++

CASTELFRANCO - A dieci anni dal sequestro e dall'di, uno dei più efferati delitti che il Nordest ricordi,rompe il silenzio. Una decisione maturata attraverso unaaffinché la consegnasse al, con cui il rapitore e l'assassino delladi Castelfranco Veneto intende innanzitutto replicare alle indiscrezioni sulla presunta concessione di permessi premio già nei prossimi mesi , dunque in netto anticipo rispetto alla scadenza della condanna, fissata dalla sentenza della Corte di Cassazione nel 2037. «», afferma l'ex falegname di Bassano del Grappa, ora detenuto al Due Palazzi di Padova, nelle due pagine scritte a penna, in maiuscolo, in azzurro, di cui riportiamo ampi stralci. «È terribile che questa ipocrita notizia laceri profondamente ancor di più il cuore degli anziani genitori e famigliari della vittima...»...