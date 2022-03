MONTEBELLUNA - Un risultato storico e inaspettato. Le giovani leonesse di Montebelluna conquistano la medaglia d'argento nella squadra tecnica e Beatrice Callegari è campionessa italiana nel singolo. Giovedì scorso le giovanissime sincro erano partite con il cuore in gola e gli occhi lucidi, emozionate e tese per il campionato italiano assoluto, che per molte era il primo. Una gara importante per quelle 14enni che a causa della pandemia non avevano potuto nemmeno gareggiare per mesi, ma la scorsa settimana è arrivata la rivincita. I visi sorpresi, increduli, quasi scioccati e poi l'abbraccio tra le due allenatrici, Federica e Ilaria, quando sullo schermo è apparso il nome di Montebelluna al secondo posto della classifica.

GRINTA ED ENTUSIASMO

«Non poteva andare meglio di così. Volevamo il 3. posto, ma non ci aspettavamo il secondo. Abbiamo superato il Savona che è forte e difficile da battere. Hanno più esperienza e 8 atlete in nazionale. È difficile renderci conto di cosa abbiamo fatto e nemmeno Beatrice lo aveva capito subito» racconta l'allenatrice Federica De Bortoli. «Eravamo scioccate e abbiamo realizzato solo dopo alcuni minuti. Sapevo che erano preparate tecnicamente, ma non sapevo come avrebbero gestito l'ansia prima della gara. Sono state brave e l'hanno trasformata in adrenalina e voglia di vincere». E continua: «Alle eliminatorie erano 4., poi le abbiamo motivate e hanno aggiunto quella presenza in acqua e quella grinta che hanno fatto la differenza. Potenti e forti come delle leonesse. Lo hanno apprezzato anche le altre squadre». Beatrice Callegari, punta di diamante della squadra ed ex capitana della nazionale azzurra, torna quindi a casa con tre medaglie. Oltre all'argento della squadra, si è conquistata l'oro nel singolo sulle note di Ezio Bosso e un altro 2. posto negli obbligatori, esercizi di precisione e tecnica senza musica.

REGINETTA IN VASCA

«Ho sempre desiderato vincere gli obbligatori perché ci sono sempre andata molto vicina. Anche questa volta è andata così. Sapevo sarebbe stata dura, ma sono soddisfatta» le parole di Beatrice. «Io e Francesca Deidda ci siamo scambiate il posto e nel singolo ho vinto io. Nell'eliminatoria ero seconda. Sono entrata in acqua tesa anche perché erano due anni che non partecipavo con il singolo. Nella finale poi ho dato tutta me stessa, mettendo in risalto le mie caratteristiche. Mi hanno detto che sono riuscita a emozionare molti in piscina e questo vale più della medaglia». La cosa più importante per Beatrice è proprio trasmettere, che siano emozioni o suggerimenti per la crescita nelle gare e negli allenamenti delle giovani leonesse. Ora l'obiettivo è confermare il risultato del singolo e della squadra anche ai campionati estivi.