Non ha il biglietto, 15enne sferra due pugni e ferisce gli agenti della linea Atvo

ODERZO - Non ha il biglietto, 15enne sferra due pugni agli agenti di polizia dell'azienda dei trasporti. Sono finiti in ospedale due agenti di polizia amministrativa in servizio sulla linea Atvo San Donà-Oderzo. Entrambi sono stati medicati e ora sono in convalescenza. Il grave caso di violenza è accaduto ieri in stazione a Oderzo. La coppia di agenti era salita a bordo del mezzo pubblico dell'Atvo per la verifica dei biglietti e delle disposizioni sul decreto anti covid.

Al loro arrivo un ragazzino albanese di 15 anni, privo del biglietto, si è opposto al controllo e ha sferrato due pugni a uno dei due agenti, ferendo poi anche il collega. In ausilio sono dovuti arrivare i carabinieri. Il giovane studente è stato ora denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Veneto è tra le regioni che ha istituito la polizia amministrativa con compiti di verifica e controllo su mezzi e stazioni del trasporto pubblico locale, di fatto consegnando ampi poteri ai "controllori" di un tempo diventati agenti di polizia e quindi pubblici ufficiali.