Discount africano infestato da topi e sporcizia: disposta la chiusura

TREVISOv - I carabinieri del Nas di Treviso, in collaborazione con i militari della compagnia di San Donà di Piave (Venezia) hanno contestato violazioni amministrative a due titolari di un negozio etnico cittadino, l'African Discount group. Un'ispezione igienico-sanitaria ha portato alla scoperta di carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di infestanti, roditori e sporcizia diffusa, che ha portato a richiedere l'intervento di personale dell'Ulss 4 Veneto Orientale, che ha disposto la sospensione dell'attività.

I militari, in base alla normativa europea relativa agli operatori del settore alimentare, hanno notificato ai titolari una sanzione amministrativa, che va da 500 a 3.000 euro. Per le inadeguatezze verrà fissato un termine di tempo per la loro eliminazione. Il mancato adempimento potrebbe far scattare un'ulteriore sanzione da mille a 6.000 euro.

